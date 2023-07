Death Stranding: il produttore Allan Ungar parla del film

News





25/07/2023 |

Chi è appassionato di videogiochi non può non conoscere Death Stranding, prodotto realizzato da Hideo Kojima dopo la separazione avvenuta con la Konami otto anni fa. E dal titolo legato alle maggiori console presto arriverà la pellicola, attualmente in fase di sviluppo.



Del progetto cinematografico ha detto la sua il produttore Allan Ungar che, a Screen Rant, ha voluto fornire un aggiornamento: “Questa è un’impresa incredibilmente importante per Kojima. Stiamo parlando di suo figlio, del suo primo progetto da indipendente, di un videogioco acclamato dalla critica. Sfortunatamente a causa di quanto sta accadendo nel nostro settore, e sto parlando degli scioperi, non posso dire quanto vorrei, però vi annuncio che presto ci saranno alcune notizie molto interessanti e siamo entusiasti della direzione che stiamo prendendo”.



Il videogioco Death Stranding, ambientato in un mondo post-apocalittico, racconta di un corriere di nome Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, star di The Walking Dead, e della sua convivenza con creature aliene. Diverse le star che hanno partecipato alla realizzazione del videogioco: Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Guillermo del Toro