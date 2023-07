James Gunn aggiorna sul film Superman: Legacy

News





25/07/2023 |

Il mondo della Warner Bros. Pictures e della DC Comics presto ripartirà in una nuova veste che James Gunn e Peter Safran stanno pian piano costruendo. E il primo banco di prova si chiama Superman: Legacy, la pellicola che riporterà sul grande schermo uno degli eroi più popolari di sempre.

Il casting è in fase di completamento e come sappiamo lo stesso Gunn ha svelato la presenza di Lanterna Verde Guy Gardner, di Hawkgirl e Mister Terrific che faranno dunque parte della storia. La presenza di questi personaggi ha portato a diverse speculazioni sul web legate al possibile richiamo di compratori, una notizia però smentita dallo stesso regista del film.



Superman: Legacy vedrà David Corenswet e Rachel Brosnahan nei ruoli di Clark Kent e Lois Lane, mentre Nathan Fillion, Isabela Mercede e Edi Gathegi saranno rispettivamente Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl e Mister Terrific. Inoltre, notizia di pochi giorni fa, nel film reciterà anche Anthony Carrigan, attore candidato agli Emmy per la sua interpretazione nella serie HBO Barry, che vestirà i panni di Metamorpho.



Il film segnerà il lancio del nuovo universo della DC sotto il controllo di James Gunn e di Peter Safran della DC Studios: Gunn curerà la regia dopo aver scritto la sceneggiatura mentre Safran sarà il produttore.



Superman: Legacy uscirà nelle sale a luglio 2025.