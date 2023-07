Thomas Haden Church parla di un possibile quarto capitolo di Spider-Man

News





25/07/2023 |

In un’intervista rilasciata a Comicbook, Thomas Haden Church ha parlato anche del futuro di Spider-Man. L’attore è apparso nella parte di Flint Marko nel terzo capitolo della saga di Sam Raimi per poi tornare sempre nei panni dello stesso personaggio in Spider-Man: No Way Home, quest’ultimo uscito nel 2021.



Durante l’intervista l’attore ha spiegato che sarebbe molto contento di recitare in un nuovo capitolo ed ha citato un possibile progetto legato ancora una volta a Raimi: “C’è sempre qualcosa su Spider-Man – ha detto l’attore – Ho ascoltato diversi rumors legati ad un nuovo progetto con Sam Raimi in regia e con Tobey Maguire nuovamente protagonista. Se dovesse accadere mi candiderei per fare almeno un cameo”.



Come riporta il sito, per anni Sam Raimi è stato accostato ad un nuovo progetto cinematografico legato all’Uomo Ragno ed in passato la Sony Pictures ha spinto anche per far entrare il tutto in pre-produzione. Il film poi non ha trovato la giusta evoluzione e la Sony ha realizzato altre due nuove trilogie. Raimi nel frattempo è tornato a lavorare nel mondo dei cinecomic ed ha diretto ultimamente Doctor Strange nel Multiverso della Follia.