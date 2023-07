The Penitent - A Rational Man: una clip del film di Luca Barbareschi

News





La 01Distribution ha pubblicato in rete una clip in anteprima di The Penitent - A Rational Man, pellicola diretta ed interpretata da Luca Barbareschi. Il film sarà presentato Fuori Concorso alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ed ha un cast che comprende anche Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester.



La pellicola, tratta dall'omonima opera teatrale di David Mamet, è prodotta da Luca Barbareschi ed è una produzione Èliseo Entertainment e Rai Cinema.



Sinossi:

Il film racconta la storia di uno psichiatra, che vede la sua vita e la sua carriera andare in rovina, dopo aver rifiutato di testimoniare a favore di un ex paziente. Quest'ultimo è una persona instabile con un carattere violento e ha causato la morte di molte persone.L'appartenenza del giovane paziente alla comunità LGBTQA+, la fede religiosa del dottore e un errore di stampa scateneranno una reazione a catena decisamente incontrollabile, alimentata dalla brama di news da parte della stampa e dal severo giudizio della legge.