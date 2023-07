L'Esorcista - Il Credente: il trailer italiano del film di David Gordon Green

News





26/07/2023 |

A cinquant'anni di distanza da L'Esorcista, famosa opera horror diretta da William Friedkin, ecco arrivare il trailer de L'Esorcista - Il Credente. Il film, che richiama a gran voce l'opera originale, è scritto e diretto da David Gordon Green, per l'occasione anche produttore esecutivo con Danny McBride, Stephanie Allain, Ryan Turek e Atilla Yücer.



In questa versione recitano Leslie Odom, Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, Lidya Jewett e Olivia Marcum. Inoltre nella pellicola troviamo anche dal film originale Ellen Burstyn nel ruolo di Chris MacNeil, la mamma di Regan.



L'Esorcisra - Il Credente è prodotto da Jason Blum, David Robinson e James G. Robinson.



Sinossi:

Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding (interpretato da Leslie Odom Jr., vincitore di un Tony e candidato all'Oscar® per Quella Notte a Miami e Hamilton) ha cresciuto da solo la loro figlia Angela (Lidya Jewett, nota per Good Girls).

Ma quando Angela e la sua amica Katherine (una nuova promessa, Olivia Marcum) spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil.

Per la prima volta dai tempi del film del 1973, la vincitrice di un premio Oscar® Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil, un'attrice che è stata per sempre segnata da ciò che è accaduto a sua figlia Regan cinque decenni prima.