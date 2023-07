Cillian Murphy parla di un suo coinvolgimento in Barbie

News





26/07/2023 |

L’ultimo weekend ci ha regalato un interessante confronto a livello di botteghino tra due pellicole completamente diverse ma allo stesso tempo molto attese: Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig.

In attesa di capire come evolverà negli Usa questa “lotta” relativa agli incassi, Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Omelete. Nel corso dell’intervista, infatti, all’attore è stato chiesto di una sua eventuale partecipazione ad un possibile sequel di Barbie, questa la risposta: “Io nei panni di Ken in Barbie 2? Certo! Fatemi leggere la sceneggiatura e parliamone”.

Murphy ha poi proseguito: “Non posso aspettare di vedere Barbie, è una cosa grande per il cinema che questi due grandi film siano arrivati nelle sale questa estate”.



Oppenheimer arriverà in Italia il prossimo 23 agosto e racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, uno dei papà della bomba atomica.