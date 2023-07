Greta Gerwig parla di un possibile sequel di Barbie

News





26/07/2023 |

È il film che ad oggi sta facendo discutere un po’ tutti gli appassionati di cinema. Barbie è sbarcato negli Stati Uniti e in Italia con un impatto notevole sul botteghino, attirando tutte le appassionate dell’iconica bambola della Mattel e tutte le persone interessate a vedere da vicino questo fenomeno cinematografico.



Ma quale sarà il futuro di Barbie? La Warner Bros. Pictures realizzerà un sequel? Domande interessanti che al momento non hanno trovato una risposta sicura. E neanche l’intervento della regista Greta Gerwig è stato in grado di svelare il mistero: “In questo momento Barbie è tutto quello che ho – ha raccontato l’attrice al New York Times – e questa cosa riesco ad avvertirla ogni volta che porto a termine la lavorazione di un film. Quando finisco di lavorare ad un progetto mi sembra di non avere altre idee, ora mi sento completamente azzerata ma non lo dico per rovinare le speranze di qualcuno”.



In attesa di capire se ci saranno o meno sviluppi legati ad un secondo film, ricordiamo che Barbie ha debuttato in Italia la scorsa settimana posizionandosi al primo posto della classifica box office e superando i sette milioni di incasso.