Poor Things: modificata la data di uscita del film di Yorgos Lanthimos

26/07/2023 |

La Searchlight Pictures ha cancellato la data di uscita di Poor Things, pellicola di Yorgos Lanthimos, per consentire alle star presenti nell’opera di promuovere la stessa, nonostante il film sia stato confermato per la Mostra Cinematografica di Venezia.



Poor Things, dunque, non arriverà più nelle sale l’8 settembre ma farà il suo debutto l’8 dicembre (la data di uscita al momento riguarda gli Stati Uniti). Le settimane in più a disposizione – spiega The Hollywood Reporter – potranno servire dunque alla Searchlight per promuovere il film una volta terminato lo sciopero degli attori di Hollywood.



All’interno del film, adattamento cinematografico del romanzo di Alasdair Grey, recitano Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Tony McNamara ha curato invece la sceneggiatura. La storia di Poor Things richiama a gran voce quella di Frankestein: ambientato nell’epoca vittoriana, al centro della scena troviamo una giovane donna di nome Belle Baxter riportata in vita da un eccentrico e brillante scienziato.