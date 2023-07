Conversazioni Con Altre Donne: il trailer ufficiale del film con Valentina Lodovini e Francesco Scianna

News





27/07/2023 |

La Adler Entertainment ha rilasciato il trailer ufficiale di Conversazioni Con Altre Donne, pellicola che segna il debutto alla regia di Filippo Conz. Il regista ha curato anche la sceneggiatura di questo film, tratto dall’omonima opera di Hans Canosa.



Conversazioni Con Altre Donne vede protagonisti Valentina Lodovini e Francesco Scianna ed è prodotto da 39Films, Mg producciones e da Rai Cinema.



Il debutto nelle sale avverrà il 31 agosto.



Sinossi:

Due anime gemelle si rincontrano dopo nove anni ad una festa di matrimonio a Tropea. Nonostante siano entrambi impegnati in una relazione si lanciano con cinica spensieratezza in una scappatella segreta che diventa presto un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto. Un film dai dialoghi serrati e scoppiettanti che con l’adattamento italiano trova un più ampio ventaglio di emozioni - passione, ironia ed una punta di malinconia - tipico di quella commedia all’italiana apprezzata in tutto il mondo.