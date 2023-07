Rossosperanza: il trailer ufficiale del film di Annarita Zambrano

News





28/07/2023 |

Arriva da Fandango il primo trailer ufficiale di Rossosperanza, pellicola che vede il ritorno alla regia di Annarita Zambrano a cinque anni di distanza da Dopo la Guerra.

Scritto dalla stessa regista, il film ha un cast che comprende Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Luca Varone, Elia Nuzzolo, Andrea Sartoretti, Daniela Marra, Antonio Zavatteri, Rolando Ravello.



Rossosperanza è una produzione Mad Entertainment con Rai Cinema in associazione con Minerva Pictures in coproduzione con TS Production ed è prodotto da Maria Carolina Terzi, Lorenza, Carlo e Luciano Stella per Mad Entertainment /Santo Versace, Gianluca Curti per Minerva Pictures.



Nelle sale il film arriverà il 24 agosto.



Sinossi:

Zena, Marzia, Alfonso e Adriano, figli reietti di gente perbene, si incontrano nella costosa Villa Bianca dove le loro famiglie li hanno spediti per farli diventare “normali”. EL8; il 1990, l’Italia che conta balla ancora. Ma una tigre, scappata da chissaL8; dove, si aggira libera e affamata. C’eL8; chi balla, chi ama, chi guarda. E c’eL8; chi uccide.