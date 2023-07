Ritorno al Futuro 4: Bob Gale chiude definitivamente le porte al film

News





Con l’imminente arrivo a Broadway di Ritorno al Futuro: The Musical, è tornata a galla la speranza degli appassionati della trilogia di vedere il quarto capitolo pronto ad essere sviluppato. Ma il quarto capitolo di Ritorno al Futuro vedrà mai la luce?

La risposta l’ha data Bob Gale che possiede i diritti del film e che ha scritto la sceneggiatura dei tre film con Robert Zemeckis: “La gente ci domanda, ‘Perché non fate Ritorno al Futuro Parte 4?’. Quando dicono questo, in realtà stanno dicendo: ‘Voglio vedere qualcosa che mi faccia sentire così bene come il film originale’. Ecco, questa è la sensazione che avrete guardando questo spettacolo”, ha raccontato a Variety.



Gale ha proseguito: “Non c’è bisogno di tornare ai film. Già troppa gente ha fatto cose del genere. Come ho detto molte volte, i personaggi di Ritorno al Futuro sono la mia famiglia, i miei figli. Non manderesti mai i tuoi figli a prostituirsi”.