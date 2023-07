Saw X: Tobin Bell è il protagonista del nuovo trailer internazionale

News





31/07/2023 |

Dopo il poster di Saw X è stato rilasciato dalla Lionsgate un trailer internazionale interamente dedicato a Tobin Bell, il protagonista del franchise lanciato da James Wan.



Saw X vedrà infatti proprio Tobin Bell tornare nell'iconico ruolo di John Kramer, l'Enigmista, affiancato nel cast da Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



La regia di Saw X è stata affidata a Kevin Greutert che aveva già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.



La Lionsgate, che porterà il film nelle sale dal 29 settembre, ha rilasciato una nota: "Il ritorno di Tobin Bell nel franchise promuove quello che è l'obiettivo del franchise secondo la Lionsgate e la Twisted Pictures: realizzare un film in grado di catturare tutto quello che i fan di Saw amano del franchise, tenendoli col fiato sospeso con nuove trappole ed un nuovo mistero da risolvere".