Venom 3: svelata la nuova data di uscita

31/07/2023 |

La Sony Pictures ha aggiornato il suo calendario cinematografico fissando di fatto le date di uscita dei suoi prossimi progetti. E tra questi troviamo anche il terzo capitolo di Venom che farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 12 luglio 2024. La data scelta dalla produzione è una vera e propria novità, considerando che gli altri due capitoli, Venom e Venom – La Furia di Carnage, erano arrivati al cinema entrambi ad ottobre (il primo nel 2018, il secondo nel 2021).



Venom 3, questo il titolo provvisorio del film, vedrà Tom Hardy riprendere il ruolo di Eddie Brock, l’eroe protagonista in grado di trasformarsi in questa incredibile forma mutante appartenente all’universo di Spider-Man. Il cast è in via di definizione ed oltre ad Hardy troviamo al momento Juno Temple e Chiwetel Ejiofor.



La regia del cinecomic è affidata a Kelly Marcel, all’esordio dietro la macchina da presa: la regista ha curato con Hardy la sceneggiatura. La trama non è stata ancora rivelata.