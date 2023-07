Bad Boys 4: annunciata la data di uscita del film

News





31/07/2023 |

Tra i film della Sony Pictures che hanno subìto delle modifiche relative all'uscita nelle sale troviamo anche il quarto capitolo di Bad Boys. Per il nuovo episodio del franchise era stato ipotizzato un debutto cinematografico ad inizio 2024 mentre ora è stato ufficializzato che il film uscirà sempre il prossimo anno ma nel mese di giugno, precisamente il 24. Il franchise di successo proseguire con questo atteso, nuovo lavoro che sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, confermati dietro la macchina da presa, mentre Chris Bremner ha curato la sceneggiatura. La trama al momento non è stata rivelata.



Bad Boys 4 vedrà tornare come protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, pronti a riprendere i ruoli dei detective Mike Lowrey e Marcus Burnett. Il cast è arricchito ad oggi anche dalle presenze di Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Tasha Smith, Paola Nunez, Eric Dane, Ioan Gruffud e Rhea Seehorn



Jerry Bruckheimer, Smith tramite la Westbrook e Doug Belgrad sono i produttori mentre Martin Lawrence, James Lassiter, Chad Oman, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone sono i produttori esecutivi.