La Bella Estate: il trailer del film di Laura Luchetti

01/08/2023

Arriva dalla Lucky Red il primo trailer de La Bella Estate, pellicola di Laura Luchetti tratta dalla famosa opera di Cesare Pavese. Prodotto da Kino produzioni con Rai Cinema, Lucky Red e 9.99 Films con la collaborazione di Tapelessfilm con il supporto del MIC - DGCA, della Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Film Tv Development Fund e MEDIA, il film è certificato Green Film e verrà distribuito nel nostro paese da Lucky Red.



Scritto dalla regista Luchetti, La Bella Estate ha un cast che comprende Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco e con Anna Bellato e con Andrea Bosca.



L'uscita è prevista per il 24 agosto.



Sinossi:

Torino, 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilità ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della Seconda guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze.

Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia è travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua “bella estate” si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.