The Last Voyage of the Demeter: una featurette internazionale è stata rilasciata online

01/08/2023 |

Grazie alla Universal Pictures, che ha rilasciato online una featurette, entriamo nel cuore de The Last Voyage of the Demeter. Dopo Renfield, la leggenda di Dracula rivive in questa opera basata su uno dei capitoli del famoso romanzo di Bram Stoker legato al leggendario vampiro.



The Last Voyage of the Demeter racconta la terrificante storia della nave mercantile Demeter, scelta per trasportare un carico privato - cinquanta casse di legno senza contrassegno - dalla Carpazia a Londra. Strani eventi segneranno di fatto il suo tragitto, con l’equipaggio condannato a morte che proverà a sopravvivere a largo dell’oceano: sulla nave, infatti, è presente una forza maligna e spietata.



Il cast principale comprende Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham e David Dastmalchian. Recitano inoltre nel film anche Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff e Javier Botet.



The Last Voyage of the Demeter è diretto da André Øvredal da una sceneggiagtura scritta da Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky e Zak Olkewicz.



Nelle sale americane il film uscirà il prossimo 11 agosto.