Passages: il trailer italiano del film di Ira Sachs è in rete

02/08/2023 |

Tramite la Lucky Red ecco a voi il primo trailer italiano di Passages, opera diretta da Ira Sachs. Il film, presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival e presentato al Festival di Berlino, approderà nelle sale italiane il 17 agosto.



Passages, prodotto da Saïd Ben Saïd e Michel Merkt ha un cast che comprende Ben Whishaw, Franz Rogowski e la vincitrice della Palma d’oro a Cannes Adèle Exarchopoulos.



La Lucky Red ha descritto così il film: Ambientato nella Parigi contemporanea, PASSAGES descrive una continua lotta di desiderio tra tre persone, dove la felicità è appena fuori portata. Con una fotografia raffinata e interpretazioni oneste e ricche di sfumature, Sachs ha creato un dramma intimo che esplora le complessità, le contraddizioni e le crudeltà dell'amore e del desiderio.



Sinossi:

Dopo aver completato il suo ultimo progetto, il regista Tomas (Franz Rogowski) inizia in maniera impulsiva un'intensa relazione con una giovane insegnante, Agathe (Adèle Exarchopoulos). Per Tomas, la novità di stare con una donna è un'esperienza eccitante che desidera approfondire, nonostante il suo matrimonio con Martin (Ben Whishaw). Quando anche Martin inizierà ad avere una relazione extraconiugale, il lunatico Tomas torna a rivolgere le sue attenzioni verso il marito.