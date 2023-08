Dogman: in rete il secondo trailer italiano

News





02/08/2023 |

Il secondo trailer ufficiale italiano di DogMan, drama movie che segna il ritorno dietro alla macchina da presa di Luc Besson a quattro anni di distanza da Anna, è in rete grazie alla Lucky Red.



Il film, la cui sceneggiatura è stata curata dallo stesso Besson, vede protagonisti Caleb Leandry Jones e Jojo T. Gibbs. Leandry Jones è stato premiato a Cannes nel 2021 per la sua interpretazione in Nitram di Justin Kurzel.



Come riporta la Lucky Red, DogMan è l’incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani.



Il film non uscirà più nelle sale il 28 settembre, come precedentemente annunciato, ma debutterà il 5 ottobre.