Wonder Woman 3, Gal Gadot: Lavorerò al film con Peter Safran e James Gunn

News





02/08/2023 |

Come sappiamo uno dei volti femminili di Hollywood che vengono in mente quando si parla dei cinecomic è sicuramente quello di Gal Gadot che nel corso degli ultimi anni ha interpretato il leggendario personaggio di Wonder Woman. Diana Prince è arrivata sul grande schermo nel 2016 con Batman v Superman: Dawn of Justice per poi sbocciare nei due film usciti nel 2017 e 2020 (Wonder Woman e Wonder Woman: 1984), per poi sfiorare il ritorno al cinema con il terzo capitolo mai realizzato.

Una delle motivazioni che raccontano del mancato sviluppo del secondo sequel è legato alla rivoluzione avviata dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics, che hanno affidato il loro universo a James Gunn e Peter Safran: a loro, infatti, il compito di riportare in vita una nuova fase cinematografica legata ai supereroi.



E Wonder Woman 3? Dopo tanto silenzio, a rompere gli schemi, ci ha pensato la stessa Gal Gadot a comicbook: “Io amo interpretare Wonder Woman – ha raccontato nell’intervista – è un personaggio a me caro e vicino al mio cuore. Quello che ho ascoltato da James Gunn e Peter Safran è che svilupperemo insieme il terzo film”.



Le parole dell’attrice sono molto importanti perché vanno a delineare uno scenario totalmente inaspettato, considerando che per quanto riguarda Superman, ad esempio, Safran e Gunn hanno deciso di realizzare un reboot. Bisognerà vedere se Wonder Woman ripartirà da zero o se verrà raccolto tutto il lavoro costruito da Gal Gadot con la regista Patty Jenkins.