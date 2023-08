Il Colore Viola: rilasciato il trailer italiano

News





03/08/2023 |

Dal canale della Warner Bros. Pictures ecco il trailer italiano de Il Colore Viola, rivisitazione dell’amato classico, la cui regia è stata affidata a Blitz Bazawule.

Prodotto da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones, il film ha un cast che comprende Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor e Fantasia Barrino.



Bazawule ha lavorato su una sceneggiatura curata da Marcus Gardley: l'opera è basata sul romanzo di Alice Walker e sul musical teatrale e il suo conseguente libro di Marsha Norman.



I produttori esecutivi sono Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott e Michael Beugg.



L'uscita è prevista per il 2024.



Sinossi:

Warner Bros. Pictures vi invita a vivere la straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile in “IL COLORE VIOLA”.