Scream: Christopher Landon dirigerà il settimo capitolo

03/08/2023 |

Novità in vista per il futuro del franchise di Scream. La Spyglass ha iniziato a muovere i primi passi che porteranno alla realizzazione della pellicola ed ha ingaggiato Christopher Landon per dirigere il settimo capitolo di questa saga horror. Come riportato dal portale The Hollywood Reporter, Landon erediterà la regia dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i due registi che hanno riportato nelle sale Ghostface e che hanno diretto anche il sesto capitolo rilasciato lo scorso marzo.



Non è chiaro, invece, chi si occuperà della sceneggiatura.



Christopher Landon ha debuttato nel 2010 come regista e in questi tredici anni ha spesso lavorato a film horror: tra le pellicole da ricordare legate al genere troviamo Il Segnato e i due film Auguri per la tua Morte e Ancora Auguri per la tua Morte. Quest’anno ha invece diretto l’adventure comedy Un Fantasma in Casa.