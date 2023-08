The Boogeyman: il film arriverà presto in Digital e in Blu-ray

News





03/08/2023 |

Poco prima dell'arrivo dell'estate ha debuttato nel nostro Paese The Boogeyman, film tratto dalla short story del maestro del genere horror Stephen King e diretto da Rob Savage, già regista di Soul. L'opera ha visto recitare al suo interno Sophie Thatcher, Chris Messina, Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian ed è stata prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen.



E il film ora è pronto anche per fare il suo debutto in Home Video: è stato annunciato, infatti, che The Boogeyman uscirà il 29 agosto in Digital per poi arrivare in DVD e Blu-ray a partire dal 10 ottobre.



Sinossi:

Sadie Harper, studentessa delle superiori, e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte per la recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal loro padre, Will, un terapista che sta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.