Online il trailer de Gli Oceani Sono i Veri Continenti

04/08/2023 |

Il prossimo 31 agosto uscirà nelle sale il primo film di Tommaso Santambrogio dal titolo Gli Oceani Sono i Veri Continenti. Il regista, per questa sua opera prima, ha deciso di raccontare diverse storie, tra sogni e speranze, ambientate a Cuba.



Il cast che ha partecipato al film comprende Alexander Diego, Edith Ybarra Clara, Frank Ernesto Lam, Alain Alain Alfonso González, Milagros Llanes Martínez.



Gli Oceani Sono i Veri Continenti sarà il film di apertura, unico italiano in concorso, della 20esima edizione delle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, ed è una produzione Rosamont con Rai Cinema, in coproduzione con Cacha Films. Il film è prodotto da Marica Stocchi e Gianluca Arcopinto e sarà distribuito da Fandango che ha rilasciato il trailer ufficiale italiano.



Sinossi:

Sullo sfondo di una Cuba decadente e in un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica, i giovani Alex e Edith, l’anziana Milagros e i bambini Frank e Alain, vivono la loro vita, fatta di piccoli gesti quotidiani, racconti del passato e sogni di futuro. Mentre lo spettro della separazione aleggia su tutti loro.