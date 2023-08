I Fantastici Quattro: Vanessa Kirby e Joseph Quinn potrebbero recitare nel film

News





07/08/2023 |

Nei piani della Marvel sappiamo che è presente anche l’idea di realizzare un reboot de I Fantastici Quattro, un nuovo tentativo dunque di dare vita al famoso fumetto che già in diverse occasioni ha fatto capolino al cinema. In attesa di novità concrete sull’argomento, iniziano intanto ad arrivare alcune indiscrezioni legate al futuro del progetto con il cast in primo piano.

Empire riporta che due dei personaggi appartenenti ai 4, parliamo di Sue e Johnny Storm, potrebbero essere interpretati da Vanessa Kirby e Joseph Quinn. Al momento non ci sono conferme, visto che le indiscrezioni legate al cast si rincorrono ormai da tempo.



Il nuovo I Fantastici Quattro sarà diretto da Matt Shakman da una sceneggiatura di Josh Friedman e Jeff Kaplan.