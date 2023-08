Box Office USA: sempre in prima posizione Barbie

News





07/08/2023 |

È Barbie il film assoluto dominatore di questo fine settimana cinematografico americano: l'adattamento conferma la prima posizione con 53.000.000 dollari portati via e con un incasso totale vicinissimo ai 460 milioni di dollari. Esordio al secondo posto per Shark 2 - L'Abisso di Ben Wheatley, che ha portato via 30.000.000 dollari, superando Oppenheimer di Christopher Nolan, ora in terza posizione (28.700.000 dollari). Al quarto posto troviamo un altro film debuttante, Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears che ha incassato all'esordio 28.000.000 dollari mentre La Casa dei Fantasmi di Justin Simien (8.971.000 dollari) e Sound of Freedom di Alejandro Monteverde (7.031.662 dollari) hanno chiuso la classifica in quinta e in sesta posizione.