07/08/2023 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di William Friedkin, regista scomparso all’età di 87 anni (tra pochi giorni ne avrebbe compiuti 88). Friedkin ha vinto il Premio Oscar nel 1972 per il film Il Braccio Violento della Legge ed ha ricevuto una Candidatura come Miglior Regista per una pellicola che ha fatto la storia del cinema mondiale: L’Esorcista.



Dopo aver debuttato come regista nel 1967 con Good Times è negli anni settanta che William Friedkin trova la sua consacrazione proprio con le due pellicole appena menzionate: Il Braccio Violento della Legge e L’Esorcista. Negli anni ottanta il regista ha portato nelle sale Cruising, Vivere e Morire a Los Angeles e Assassino Senza Colpa. Il nuovo millennio, invece, ha visto William Friedkin dirigere Regole d’Onore, The Hunted – La Preda, Bug – La Paranoia è Contagiosa e Killer Joe.



Tra i premi ricevuti anche il Golden Globe come Miglior Regista e il Leone d’Oro alla Carriera.