Ellen Burstyn ricorda William Friedkin: Era un genio e aveva grande talento

News





08/08/2023

La notizia della scomparsa di William Friedkin ha portato tanti addetti ai lavori ad esprimere il loro stato d’animo, ricordando il regista. E tra i commenti spicca anche quello di Ellen Burstyn, l’attrice che ha lavorato con Friedkin nel film L’Esorcista, divenuto una delle più famose pellicole della storia del cinema horror.



In un comunicato l’attrice ha dichiarato: “Il mio amico William Friedkin era originale, intelligente, colto, senza paura e di grande talento. Sul set, sapeva cosa voleva, avrebbe fatto di tutto per ottenerlo ed era in grado di lasciarlo andare se vedeva accadere qualcosa di meglio. Era senza dubbio un genio”.



La Burstyn, come annunciato nei giorni scorsi, tornerà a recitare nel nuovo film L’Esorcista – Il Credente di David Gordon Green dove interpreterà nuovamente Chris MacNail, la madre di Regan.