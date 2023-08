Talk To Me avrà un sequel!

News





09/08/2023 |

A24 farà ancora squadra con Danny and Michael Philippou per realizzare il sequel dell’horror movie Talk to Me, uno dei film rivelazione di quest'anno. Il sequel, intitolato Talk 2 Me, sarà scritto da Danny Philippou e Bill Hinzman, e sarà diretto da Danny e Michael Philippou.



La pellicola originale racconta la storia di un gruppo di amici che scoprono, tramite il ritrovamento di una mano imbalsamata, di poter evocare i morti. Ma quando uno di loro, una ragazza di nome Mia, deciderà di usarla per cercare di evocare la madre scomparsa, allora forze terrificanti metteranno a rischio la sua vita e quella dei suoi amici.



Il cast del primo capitolo comprende Sophia Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes e Chris Alosio.



Il film non è ancora uscito in Italia.