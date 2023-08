The Equalizer 3: riviviamo il franchise grazie alla nuova featurette

News





09/08/2023 |

La nuova clip di The Equalizer 3, rilasciata dalla Sony Pictures, ci offre un recap del franchise nato nel 2014. In questo film ncora una volta troveremo nei panni del protagonista Denzel Washington, tornato a vestire i panni di Robert McCall. La regia è di Antoine Fuqua che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Richard Wenk.



Il cast principale del nuovo sequel, oltre a Washington, comprende anche Dakota Fanning e David Denman. Il film, girato anche in Italia, precisamente a Napoli e nella Costiera Amalfitana, ha nel cast anche alcuni attori e attrici del nostro Paese quali Eugenio Mastrandrea, Daniele Perrone, Andrea Scarduzio, Andrea Dodero, Remo Girone e Sonia Ammar.



Le prime due pellicole del franchise sono state un autentico successo ed hanno incassato rispettivamente 194 e 190 milioni di dollari in tutto il mondo. La trama non è stata rivelata dalla produzione.



L'uscita nelle nostre sale è prevista per il 30 agosto.



Sinossi:

Da quando ha rinunciato alla sua vita come assassino per conto del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per riconciliare le cose orribili che ha fatto in passato e ha trovato uno strano conforto nel servire la giustizia per conto degli oppressi. Trovandosi sorprendentemente a suo agio nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Mentre gli eventi diventano mortali, McCall sa cosa deve fare: diventare il protettore dei suoi amici affrontando la mafia.