Control: il film con Kevin Spacey uscirà a dicembre

10/08/2023 |

Control, il primo film di Kevin Spacey a seguito della recente assoluzione, ha una data di uscita. E’ stato specificato da Variety, infatti, che la pellicola farà il suo debutto poco prima del periodo natalizio, precisamente il 15 dicembre (data che si riferisce agli Usa e al Regno Unito).



Control diretto dall'autore britannico Gene Fallaize, vede Spacey interpretare una figura misteriosa decisa a vendicarsi che dirotta a distanza l'auto di un funzionario del governo britannico. L'attore ha registrato la sua parte a Londra lo scorso dicembre in attesa del processo per aggressione sessuale nel Regno Unito. È stato dichiarato non colpevole da tutte le accuse il mese scorso.



All'interno della pellicola recitano anche Lauren Metcalfe, Mark Hampton e Natasha Kemball.