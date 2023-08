Wonder Woman 3: dubbi sulla possibile realizzazione del film

News





11/08/2023 |

Poche settimane fa Gal Gadot era intervenuta al portale comicbook per raccontare della possibile realizzazione del terzo capitolo di Wonder Woman. L’attrice aveva specificato che il nuovo capitolo sarebbe rientrato nella nuova fase dell’universo DC Comics-Warner Bros. Pictures organizzata da James Gunn e Peter Safran ma le cose potrebbero essere più complesse del previsto.

Alcune fonti, infatti, hanno riportato a Variety che il terzo film non è in fase di sviluppo alla DC Studios e che Gunn e Safran al momento non hanno pianificato la realizzazione di un nuovo Wonder Woman.



Le fonti hanno anche aggiunto che nulla sarebbe stato promesso a Gal Gadot e che non ci sarebbe stato alcun contatto per portare nei cinema Wonder Woman 3.



La situazione, dunque, non è chiara e vedremo se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori dichiarazioni a riguardo.