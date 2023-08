Mary e lo Spirito di Mezzanotte: Matilda De Angelis canta Ribellati e Vai!

News





11/08/2023 |

Tramite la Bim Distribuzione vi presentiamo una clip di Mary e lo Spirito di Mezzanotte nella quale vediamo Matilda De Angelis cantare il brano Ribellati e Vai!.

Mary e lo Spirito di Mezzanotte è il nuovo film d'animazione del Maestro Enzo d'Alò e sarà distribuito nelle sale da BIM Distribuzione.



Le musiche del film sono di David Rhodes che ha curato anche i testi con Roddy Doyle.



La data di uscita non è stata ancora svelata.



Sinossi:

Mary ha 11 anni e un'incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno.

Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un'avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia.