Snow White: Gal Gadot torna a parlare del suo ruolo

14/08/2023 |

Come sappiamo tra i progetti presenti nell’agenda di Gal Gadot c’è anche il nuovo lungometraggio Disney dedicato a Biancaneve. L’attrice, nel film in questione, vestirà i panni dell’antagonista, ovvero la Regina Cattiva, un ruolo ottenuto dopo un provino da lei raccontato a GQ durante un’intervista: "Per la prima volta, dopo un po’ di tempo, sono tornata a fare un provino per un progetto. Questo perché dovevano assicurarsi che potessi cantare, d’altronde siamo parlando di un musical. Quindi, per un mese, ho lavorato alla canzone, poi ho fatto il provino, abbiamo filmato la canzone e ho ottenuto la parte ed è stato molto entusiasmante”.

La Gadot ha poi aggiunto: “È stato così difficile girare perché è un progetto così diverso da qualsiasi cosa io abbia mai fatto. È così delizioso e veramente piacevole”.



Snow White, questo il titolo originale, è diretto da Marc Webb ed arriverà nelle sale nel 2024 con un cast di assoluto livello che vede Rachel Zegler nella parte della protagonista e la Gadot nel ruolo della Regina Cattiva.

uscirà nelle sale a marzo 2024.