Box Office Italia: sempre al comando Barbie

14/08/2023 |

Dopo quattro settimane il primo posto della classifica box office italiana è ancora di Barbie di Greta Gerwig: il film ha superato i 27 milioni complessivi, incassando in questo ultimo week-end 1.273.377 euro). Confermati in seconda e in terza posizione Shark 2 - L'Abisso di Ben Wheatley e Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 di Christopher McQuarrie che hanno portato via 734.657 e 187.987 euro. Stabile al quarto posto anche Elemental di Peter Sohn (127.360 euro) mentre ha esordito al quinto posto l'horror movie Demeter - Il Risveglio di Dracula di André Øvredal che ha incassato 110.017 euro. Il film della Universal Pictures ha fatto scivolare di conseguenza al sesto posto Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold (109.302 euro).