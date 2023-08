Maestro: il teaser trailer del film di Bradley Cooper è in rete

News





16/08/2023 |

Un progetto annunciato tre anni fa e che ora è pronto per presentarsi al grande pubblico. Bradley Cooper è pronto per svelare nella sua interezza il suo nuovo progetto, Maestro, pellicola profonda, una storia d’amore che mette in primo piano Leonard Bernstein e quella che sarà la sua compagna di vita, Felicia Montealegre Cohn Bernstein.



Una storia d’amore raccontata dal film che, come possiamo vedere dal teaser trailer, affronta varie fasi temporali, mostrandoci i due protagonisti prima giovani, poi più maturi e alternando una fotografia in bianco e nero ad una colori.



Maestro, scritto, diretto ed interpretato da Cooper, ha una sceneggiatura scritta anche con l’ausilio di Josh Singer. Il cast, brillante, vede Carey Mulligan interpretare Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Felicia Montealegre Cohn Bernstein.



Il film debutterà alla prossima Mostra Cinematografica di Venezia mentre a dicembre farà capolino in alcuni cinema selezionati prima di sbarcare su Netflix dal 20 dicembre.



Vi lasciamo al teaser trailer!