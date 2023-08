Danny DeVito potrebbe recitare nel live-action movie di Hercules

News





17/08/2023 |

Era il 2020 quando è stato annunciato da parte della Disney la volontà di dirigere il remake di Hercules. La compagnia è alla ricerca del protagonista ed uno dei nomi che sembra essere in vantaggio è quello di Taron Egerton, avvicinato insieme ad Ariana Grande al film per i ruoli di Hercules e Meg. Nel caso in cui il tutto dovesse essere confermato, i due attori saranno diretti da Guy Ritchie che per la Disney ha già diretto Aladdin: il regista lavorerà su una sceneggiatura che sarà scritta, una volta terminato lo sciopero degli sceneggiatori, da David Callaham.



Intanto iniziano a circolare nuove interessanti informazioni sul cast con Danny DeVito che potrebbe riprendere il ruolo di Phil, personaggio al quale ha dato vita nella versione animata del film. Il rumor arriva da sffgazzette.com che spiega come l’attore sia entrato in trattative con la Disney.



Il nuovo Hercules sarà prodotto da Joe e Anthony Russo.