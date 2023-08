Box Office Italia: Barbie ancora in vetta dopo più di un mese

News





21/08/2023 |

Continua a dominare la classifica box office italiana Barbie di Greta Gerwig. La pellicola, arrivata nelle sale cinque settimane fa, ha mantenuto la prima posizione incassando 876.374 euro, sfiorando i 30 milioni complessivi. La pellicola è riuscita a resistere anche all'esordio nei cinema di Blue Beetle, cinecomic della Warner Bros. Pictures, diretto da Angel Manuel Soto, che ha incassato 510.490 euro. Il debutto del film con protagonista Xolo Maridueña ha tolto la seconda posizione a Shark 2 - L'Abisso di Ben Wheatley, ora al terzo posto dopo aver portato via 449.256 euro mentre un gradino più in basso spunta una new entry, ovvero I Peggiori Giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo: la pellicola ha incassato 227.709 euro. Infine, in quinta e in sesta posizione, troviamo Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 di Christopher McQuarrie (127.409 euro) ed Elemental di Peter Sohn (113.038 euro).