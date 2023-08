Box Office USA: Blue Beetle fa scivolare Barbie al secondo posto

News





21/08/2023 |

Era lo scorso 21 luglio quando Barbie ha debuttato nelle sale americane e da quel giorno il film ha preso il comando della classifica box office. Un lungo cammino interrotto soltanto dall'avvento nei cinema di Blue Beetle, il cinecomic di Angel Manuel Soto che all'esordio ha incassato 25.400.000 dollari. Un risultato che ha fatto scivolare l'adattamento di Greta Gerwig, dedicato alla famosa bambola Mattel, in seconda posizione con un incasso pari a 21.500.000 dollari, una cifra gli ha permesso comunque di toccare una quota complessiva di 567 milioni. Medaglia di bronzo invece per Oppenheimer di Christopher Nolan (10.600.000 dollari) mentre è scivolato al quarto posto Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears (8.425.000 dollari). In quinta e in sesta posizione troviamo infine l'esordiente Doggy Style di Josh Greenbaum (8.300.000 dollari) e Shark 2 - L'Abisso di Ben Wheatley (6.730.000 dollari).