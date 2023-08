Una Commedia Pericolosa: Enrico Brignano protagonista nella nuova scena

News





21/08/2023 |

Poco più di una settimana ci separa all'arrivo nelle sale de Una Commedia Pericolosa, pellicola con protagonista Enrico Brignano, e la 01Distribution ha rilasciato un piccolo antipasto con una scena tutta da gustare.

Il film, prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema, per la regia di Alessandro Pondi, vanta un cast d'eccezione che oltre ad Enrico Brignano conta Gabriella Pession, Paola Minaccioni e con la partecipazione di Fortunato Cerlino.



L'uscita è fissata al 30 agosto.



Sinossi:

Da quando a sette anni vide per la prima volta un film di James Bond, Maurilio Fattardi sogna di diventare un agente segreto. Oggi è responsabile della sicurezza di un centro commerciale e si fa chiamare Agente Mao. Vive da solo in un appartamento a Roma e dalla sua finestra sul cortile spia i condomini, di cui sa tutto! Proprio nell'appartamento di fronte si trasferisce una donna molto attraente: è Rita, una hostess di linea un po’ malinconica. Una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra lei e uno sconosciuto. Le ombre che intravede suggeriscono che l’uomo le sta mettendo le mani al collo. Questo è omicidio! Ma quando Maurilio arriva nell’appartamento di Rita in compagnia della polizia il cadavere non si trova. Per giunta, sulla porta appare Rita che li guarda allibita. Maurilio sembra l’unico a credere a ciò che ha visto e inizia un'indagine privata e rocambolesca, coinvolgendo la bella vicina di casa. La verità non è mai quel che sembra e ognuno cerca di nascondere i propri segreti. Indizio dopo indizio, nonostante tutto sembri giocare contro di loro, i due riusciranno a ricostruire una serie di segreti e a scoprire la verità, quella vera però. E non solo.