Assassinio a Venezia: pubblicato uno spot internazionale

22/08/2023 |

Un nuovo spot internazionale di Assassinio a Venezia è in rete grazie alla 20th Century Fox. Il terzo episodio della saga cinematografica curata sempre da Kenneth Branagh, tornato nuovamente dietro la macchina da presa e come protagonista, è ispirato al libro La Strage degli Innocenti ed ha una sceneggiatura scritta da Michael Green.



Branagh in questo film riprende il ruolo di Poirot, affiancato da un cast che comprende anche Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin e Ali Khan. Inoltre ha un ruolo nella pellicola anche Riccardo Scamarcio.



Assassinio a Venezia uscirà nelle sale italiane a partire dal 14 settembre mentre negli USA uscirà il giorno successivo.