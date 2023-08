The Wrecking Crew: Dave Bautista e Jason Momoa protagonisti nel film di Angel Manuel Soto

News





22/08/2023 |

Ha da pochi giorni debuttato nelle sale italiane e americane Blue Beetle, cinecomic della Warner Bros. Pictures e della DC Comics diretto da Angel Manuel Soto. Il regista sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto ma sta già pensando ad altri progetti ed uno di questi è sicuramente The Wrecking Crew.

Il film è in fase di sviluppo ed ha appena trovato i suoi protagonisti: nei panni dei personaggi principali reciteranno infatti Dave Bautista e Jason Moma, anche loro provenienti dal mondo dei cinecomi con Guardiani della Galassia e Aquaman. I due attori saranno dunque al centro di questa action-comedy, come confermato da Deadline.



The Wrecking Crew ha una sceneggiatura curata da Jonathan Tropper che ha raggiunto l’accordo con la produzione prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori.



La trama della pellicola non è stata ancora svelata. The Wrecking Crew sarà prodotto da Jeffrey Fierson.