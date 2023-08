Freelance: il trailer internazionale del film con John Cena

News





22/08/2023 |

John Cena è pronto per tornare sul grande schermo e lo farà con un’action-comedy dal titolo Freelance diretta da Pierre Morel. Prima collaborazione tra l’attore ed il regista, con quest’ultimo che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jacob Lentz. Insieme a Cena recita come protagonista femminile Alison Brie, entrambi supportati da un cast che comprende Juan Pablo Raba, Alice Eve, Marton Csokas and Christian Slater. Executive producers are Michael Arrieta, Danny Chan, Court Coursey, Marc Danon, Jaime Hernandez, Walter Josten, Lex Miron e David Robbins.



John Cena in Freelance veste i panni di un ex agente delle forze speciali che, rimasto impantanato in un lavoro d’ufficio senza vie di fuga, pur di tornare operativo accetterà l’incarico di proteggere una giornalista (Alison Brie) alla ricerca dello scoop della vita: a lei, infatti, il compito di intervistare uno spietato dittatore (Juan Pablo Raba). Durante l’intervista, però, a causa del tentativo di un colpo di stato, il trio si ritroverà in fuga con l’obiettivo di sopravvivere ai pericoli della giungla e agli assassini che li ricercano.



Qui sotto trovate il trailer rilasciato dalla Relativity Media, l’uscita del film avverrà il 6 ottobre.