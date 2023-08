Napoleon: Vanessa Kirby protagonista nel nuovo poster

News





22/08/2023 |

È stato diffuso un nuovo poster internazionale di Napoleon, l'opera del regista Ridley Scott. Questa volta, però, in primo piano sulla locandina non troviamo Joaquin Phoenix, protagonista nella parte di Napoleone Bonaparte, ma Vanessa Kirby. L'attrice, in questa intensa pellicola storica, recita nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone.

Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Scarpa. Il film racconterà la storia di Napoleone Bonaparte offrendo uno spaccato anche sulla sua vita privata e sul rapporto con la moglie Giuseppina.



Nel cast, oltre ai due attori già citati, troviamo anche Ludivine Sagnier, Ben Miles, Tahar Rahim, Catherine Walker, Youssef Kerkour, Paul Rhys, Matthew Needham.



Napoleon uscirà in Italia il prossimo 23 novembre.



Qui sotto trovate il poster.