Jennifer Aniston contro la cancel culture: Non ne posso proprio più

News





23/08/2023 |

Il politicamente corretto è diventato una delle nuove ossessioni del nostro tempo, e negli Stati Uniti in particolar modo. La cosidetta cancel culture sta facendo 'strage' di film, libri, persone, avvenimenti storici che vengono considerati espressioni di discriminazioni, razzismo e vengono gettati nel dimenticatoio.

Non tutti però sono d'accordo con questa nuova ondata di perbenismo ipocrita e non esitano a dichiararlo pubblicamente. Tra questi 'nuovi eroi' possiamo da oggi annoverare Jennifer Aniston che in un'intervista al The Wall Street Journal a proiposito della cancel culture ha dichiarato: "Non ne posso più".



Poi ha spiegato il suo punto di vista: "Probabilmente mi sono automaticamente cancellata dicendo queste cose. È solo che non ne capisco il senso. Non c'è spazio per la redenzione? Non lo so, non getterei tutti nel calderone di Harvey Weinstein."



A proposito di Weinstein la Aniston ha poi aggiunto: "Non è uno di cui dici: 'Dio, non vedo l'ora di trascorrere del tempo con Harvey'. Proprio no. Al contrario pensi: 'Oddio, ok, ti sta bene!'. Ricordo che mi venne a trovare su un set per propormi un film. E rammento che feci in modo di avere una terza persona nella mia roulotte."





(foto di Jennifer Aniston di Andrés Fevrier)