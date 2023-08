Blue Beetle potrebbe già arrivare in digitale

News





23/08/2023 |

Il DC Universe di James Gunn non ha riscosso un clamoroso successo (abbiamo cercato di usare un'iperbole per non parlare di un colossale disastro).

Anche se Blue Beetle ha ricevuto delle recensioni migliori di The Flash (non era facile ottenerne di peggiori in effetti visti i pareri in giro per il mondo) il risultato al botteghino è stato decisamente insoddisfacente.

Gli incassi al di fuori degli Stati Uniti sono stati di soli 18 milioni, a fronte di una spesa di ben 105, spingendo Warner Bros. a prendere una decisione, che deve essere ancora confermata, drastica. L'idea sarebbe infatti quella di spingere il film fuori dalle sale dopo solo 1 mese di programmazione inviando il film sugli store digitali.

Vedremo se alla fine sarà questa la decisione di Warner ma di sicuro di tutto possiamo parlare meno che di grande successo.