Box Office Italia: Oppenheimer sempre al comando

04/09/2023

Alla sua seconda settimana nelle nostre sale Oppenheimer di Christopher Nolan ha mantenuto la prima posizione della classifica box office. Il film ha confermato l'ottimo impatto avuto con il nostro pubblico, incassando 4.664.933 euro e superando i 17 milioni complessivi. Il podio è completato da due pellicole debuttanti: al secoondo posto troviamo The Equalizer 3 - Senza Tregua di Antonie Fuqua (669.102 euro) e al terzo il film animato Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears (560.608 euro). Scendendo di una posizione, alla quarta, ecco La Casa dei Fantasmi di Justin Simien, che ha portato via 438.450 euro, mentre un gradino più in basso spunta Barbie di Greta Gerwig il cui incasso è stato pari a 429.029 euro. Il sesto posto è infine occupato da un altro film all'esordio nel nostro Paese, si tratta di Jeanne Du Barry - La Favorita del Re di Maïwenn (409.586 euro).