Box Office USA: The Equalizer 3 debutta al primo posto

News





04/09/2023 |

C'è sempre grande attenzione negli Stati Uniti quando nelle sale esce un film d'azione e la storia per The Equalizer 3 - Senza Tregua non è stata differente. Il film di Antoine Fuqua ha infatti debuttato positivamente al botteghino, conquistando la prima posizione con un incasso pari a 34.500.000 dollari. La medaglia d'argento è finita così sul collo di Barbie di Greta Gerwig, ormai costantemente sul podio dalla seconda metà di luglio, ovvero da quando è arrivato nei cinema: il film ha incassato 10.625.000 dollari. Dal mondo delle bambole a quelle dei fumetti con Blue Beetle di Angel Manuel Soto al terzo posto (7.270.000 dollari) mentre al quarto posto troviamo Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile di Neill Blomkamp (6.550.000 dollari). In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Oppenheimer di Christopher Nolan (5.520.000 dollari) e Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears (4.775.000 dollari).