The Creator dal 28 settembre al cinema: ecco uno spot italiano

05/09/2023 |

In attesa di vedere al cinema The Creator gustiamoci il nuovo spot rilasciato dalla 20th Century Fox. La pellicola, un drama composto da azione e avventura, è diretto da Gareth Edwards, regista che in passato ha lavorato a pellicole quali Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story. Proprio il regista racconta alcuni tratti della sua opera nel video che trovate qui in basso.



Nel film recitano Ralph Ineson, Gemma Chan, Allison Janney, John David Washington, Ken Watanabe. The Creator è descritto come un thriller movie ambientato in uno scenario post apocalittico che vede la nascita di una guerra tra gli umani e l’intelligenza artificiale.



Edwards ha curato la sceneggiatura con Chris Weitz.



L'uscita è prevista per il 28 settembre.