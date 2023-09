Saw X: il regista Kevin Greutert parla del film

News





06/09/2023 |

In pieno autunno, precisamente il 26 ottobre, arriverà nelle sale italiane Saw X, nuovo, atteso appuntamento con la saga horror-thriller creata da James Wan. Ma cosa bisogna aspettarci da questo film? La risposta è stata data da Kevin Greutert, regista che ha rilasciato un'intervista al portale Sfx di Games Radar. Durante la chiacchierata, Greutert ha evidenziato alcuni aspetti della pellicola: "Credo davvero che questo sia il film più standalone della saga di Saw, più del primo. Non si tratta di ricordare qualcosa circa i film precedenti ma è un'esperienza più ricca se conosci Saw. È molto chiaro dall'inizio cosa sta per accadere". Parole che dunque sottolineano la volontà della produzione di creare un qualcosa di diverso intorno al franchise, con John Kramer che farà nuovamente la sua comparsa.



Saw X vedrà dunque Tobin Bell tornare nell'iconico ruolo di John Kramer, l'Enigmista, affiancato nel cast da Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



Per Greutert si tratta di una continuazione del suo lavoro, iniziato con Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.



Sinossi:

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw..

Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.