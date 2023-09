Pain Hustlers - Il Business del Dolore: ecco il teaser trailer italiano!

News





06/09/2023 |

A più di un mese dall'arrivo su Netflix ecco il teaser trailer italiano di Pain Hustlers - Il Business del Dolore. Il fiilm è diretto da David Yates e vede protagonisti Emily Blunt e Chris Evans, affiancati nel cast da Catherine O’Hara e Andy Garcia.



Yates ha lavorato su una sceneggiatura curata da Wells Tower ed Evan Hughes.



Pain Hustlers - Il Business del Dolore è prodotto da Lawrence Grey attraverso la sua Grey Matter Productions e da Wychwood Pictures. Nel film recitano anche Andy Garcia, Catherine O’Hara, Chloe Coleman, Jay Duplass e Brian d'Arcy James.



L'uscita del film è previsto per il 27 ottobre sulla piattaforma streaming.



Sinossi:

In cerca di una vita migliore per se stessa e per la figlia, Liza (Emily Blunt) accetta di lavorare per Pete (Chris Evans) in una start-up farmaceutica sull'orlo del fallimento. Mentre il suo fascino, la sua tenacia e il suo coraggio favoriscono la scalata sociale di Liza, l'azienda finisce al centro di un complotto criminale con conseguenze drammatiche.